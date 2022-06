Økokrim vil inndra 72 millioner kroner fra russisk rikmann

– Den russiske eieren av pengene er siktet for heleri, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim til VG.

Pengene ble beslaglagt i 2014, og siden da har Økokrim jobbet med å få klarhet i pengenes opprinnelse gjennom en omfattende internasjonal etterforskning, opplyser de i en pressemelding.

Advokattjenester

Bernstein nekter for at han har gjort noe ulovlig. Pengene er blant annet lønn for advokattjenester for logistikk- og transportgruppa ULS, som har russiske og tyrkiske eiere. I 2018 ble lederen for ULS Global dømt til fengsel for smugling. Bernstein har vært advokat for noen av aktørene i gruppa, og Økokrim mener pengene stammer fra kriminelle handlinger.

– Pengene er opptjent fra advokattjenester. Dette er store summer, men kundene mine er velstående mennesker, og de betaler anstendig for jobben jeg gjør, sier Bernstein.

– Pensjonssparing

Han sier at han anså pengene som pensjonssparing og til å hjelpe hans nære som bor i Norge.

Bernstein hevder også at norsk politi ikke har gjort reelle forsøk på å kontakte ham direkte. Det har vært gjort kjent for Bernsteins tidligere forsvarer at han var ønsket til avhør i Norge, uten at det har skjedd, opplyser Økokrim.

Saken er ikke relatert til sanksjonene som er innført etter det russiske angrepet på Ukraina tidligere i år, påpeker Økokrim.

Norsk politi har etterforsket saken siden 2014. Saken skal opp i Vestfold tingrett i høst.

(NTB)