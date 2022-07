– Dette ser ut som en nordkoreansk hack

Forrige uke ble om lag 100 millioner dollar i kryptovaluta stjålet fra et amerikansk selskap. Tre digitale investigeringsbyråer mener det er «svært sannsynlig» at Nord-koreanske hackere står bak angrepet, skriver Reuters.

Verdiene ble stjålet den 23. juni fra Horizon Bridge, en plattform som styres av Harmony-blokkjeden der en kan overføre kryptovaluta.

I etterforskningen mener investigeringsbyråene at aktiviteten til hackerne tyder på at de er fra Nord-Korea, der eksperter mener at flere av verdens beste hackere som kunne vært i stand til å gjennomføre angrepet er nordkoreanske. Videre skrives det at FN mener at Nord-Korea bruker stjålet kryptovaluta til å finansiere atomvåpen- og missilprogrammer.

Likner på tidligere angrep

Chainalysis, et av selskapene som jobber med å investigere angrepet, skriver at angrepet ligner på tidligere angrep som Nord-Korea har gjennomført. Denne meningen deles av flere innleide investigeringsbyråer.

– Foreløpig ser dette ut som et nordkoreansk angrep basert på transaksjonsatferd, skriver Nick Carlsen, tidligere FBI-analytiker som nå investigerer saken, til Reuters.

Lazarus-gruppen

Elliptic, et annet av investigeringsbyråene som er på saken, mener også det er «sterke indiksjoner» på at at den nordkoreanske Lazarus-gruppen står bak angrepet. Påstanden er begrunnet med at måten hacken er utført på, samt den påfølgende hvitvaskingen av de stjålne verdiene, er svært lik det en har sett tidligere fra nordkoreanske hackere.

Dersom det bekreftes at angrepet er utført av Nord-Korea, er det det åttende angrepet fra landet så langt i år. Totalt er det snakk om stjålne verdier for 1 milliard dollar, skriver Reuters.