Tidligere Formel 1-direktør, Bernie Ecclestone, er nå siktet for milliardsvindel, ifølge Reuters.

Ecclestone har ikke deklarert over 400 millioner pund, nesten 5 milliarder norske kroner, i eiendeler han hadde i utlandet, til den britiske skattemyndigheten.

«Dette følger en kompleks og verdensomspennende kriminell etterforskning av HMRCs Fraud Investigation Service,» sa Simon York, direktør ved HMRC.

Ecclestone, som for øvrig ble far i en alder av 89 år, har hatt et nært vennskap til Putin. Nylig sa han at han ville tatt en kule for Putin fordi «han er en førsteklasses person».



Den første høringen i saken skal holdes 22. august ved Londons Westminster Magistrates Court.