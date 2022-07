Milliardær-brødre hadde slåsskamp på luksusyacht

Barclay-brødrene har lenge vært blant Storbritannias rikeste og mektigste, med interesser primært innenfor media, detaljhandel og eiendom. Den ene broren, David Barclay, døde i 2021, og broren Frederick Barclay, som nå er 88 år gammel, er i rettsak med sin ekskone Hiroko Asada.

Asada har saksøkt Frederick da hun mener at han skylder henne hele 100 millioner pund i forbindelse med skilsmissen. I rettsaken mandag kom det frem at brødrene har vært svært uenige når det kommer til kontrollen over forretningsimperiet, ifølge Bloomberg.

Angivelig skal det det ha gått så langt at brødrene hadde hatt det som beskrives som en «ellevill slåsskamp» på en luksusyacht i 2014. – De slo hverandre gjentatte ganger, uttalte Asada i rettsaken.

Innblikk i brødreforholdet

Bloomberg skriver at rettsaken har gitt et innblikk i brødrenes forhold, som for alvor begynte å skli ut i 2014. Frederick sa seg til slutt enig i å gi kontrollen over imperiet til David, som han i etterkant beskrev som den største feilen han noen gang hadde gjort.

Brødrene David og Frederick Barclay JAMES FRASER / Rex Features

I rettsaken hevder Frederick at han ikke har midler til betale det han skylder til ekskona. Asada mener dette ikke medfører riktighet, og at realiteten er at han ikke vil. Dersom hun får medhold i dette, kan Frederick dømmes til fengsel.