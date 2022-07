En spansk aktor har bedt om mer enn åtte års fengsel for den colombianske artisten Shakira, samt en bot på mer enn 200 millioner kroner for en skattesvindelsak på rundt 150 millioner kroner, melder den spanske avisen El Pais.

Denne uken avviste popstjernen et forlikstilbud fra påtalemyndigheten om å avslutte svindelsaken der hun er anklaget for å ha unnlatt å betale skatt mellom 2012 og 2014, en periode hvor Shakira selv påstår hun ikke bodde i Spania.

Kjøpte villa med Piqué

Shakira ble siktet av spanske myndigheter allerede i 2018 for å ha unnlatt å betale rundt 150 millioner kroner i skatt. Dette var i tiden hvor hun nylig hadde begynt å date Barcelona-spilleren Gerard Piqué, og oppholdt seg mye i Barcelona.

KJØPTE VILLA: Denne villaen kjøpte Shakira sammen med Piqué i 2012. Paret holdt sammen frem til juni i år. Foto: Google Earth

Myndighetene har konkludert med at Shakira bodde i Spania i perioder som overstiger halve år, som gjør henne skattepliktig til Spania. Dette etter å ha grundig undersøkt alle bevegelsene hennes i perioden, samt det faktum at hun i 2012 kjøpte en villa med Piqué i Barcelona, hvor de fikk sitt første barn.

Selv sier artisten at hun «trofast fulgte anbefalingene fra de beste spesialistene og ekspertrådgiverne til PriceWaterhouseCoopers», og at hun hadde lovlig opphold på Bahamas. Også Piqué har tidligere blitt anklaget for skatteunndragelse.