Tiltales for å ha laget pyramidespill verdt over 3 milliarder

Det amerikanske finanstilsynet SEC opplyser mandag om at de tiltaler 11 personer for deres rolle i det som angivelig skal ha vært et krypto-pyramidespill i form av et ponzi-scheme, der konseptet hentet inn over 300 millioner dollar, eller 3 milliarder kroner, fra investorer. Dette skriver MarketWatch tirsdag.

Ponzi Scheme Et pyramidespill som betaler eksisterende investorer med penger innsamlet fra nye investorer

Navngitt etter Charles Ponzi, som angivelig skal ha startet det første av svindeltypen

Lover ofte god avkastning med minimal risiko

Har en tendens til å kollapse da det krever kontinuerlig kontantstrøm for å opprettholdes

Pyramidespillet kom i form av en nettside ved navn Forsage.io, som tillot investorer å inngå transaksjoner gjennom kryptovalutaer som ethereum. Nettsiden har vært oppe i over to år, og investorene har tjent penger ved å verve andre til spillet. Ifølge SEC har plattformen brukt penger fra tidligere investorer til å betale nye investorer.

Ifølge Forsages hjemmeside er det et «desentralisert nettverk basert på smarte kontrakter».

Øker fokuset mot krypto

SEC har i nyere tid økt fokuset mot svindelsaker knyttet til kryptovaluta, og i mai doblet de midlene som allokeres til å bekjempe og etterforske kryptosaker.

Forsage.io ble lansert av Vladimir Maslakov i januar 2020, og ifølge SEC er de tiltalte bosatt i Russland, Georgia og Indonesia.

I tillegg har SEC tiltalt tre mennesker i USA for å ha promotert nettsiden på sosiale medier, samt medlemmer av Crypto Crusaders, en organisasjon som også har promotert nettsiden over hele USA.

– Svindlere kan ikke omgå føderale lover ved å fokusere svindelen på smartkontrakter og krypto, skriver sjef for kryptoavdelingen i SEC Carolyn Welshhans.