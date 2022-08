Russisk missil-topp arrestert for forræderi

En av Russlands eksperter innenfor hypersoniske missiler er arrestert og mistenkt for forræderi, rapporterte det statskontrollerte nyhetsbyrået TASS fredag.

Hypersoniske våpen er våpen som beveger seg raskere enn fem ganger av lydens hastighet.

Andrei Shiplyuk har de siste årene koordinert forskning for å støtte utviklingen av hypersoniske missilsystemer og leder hypersonikklaboratoriet ved Novosibirsk Institute of Theoretical and Applied Mechanics i Russland, ifølge Reuters.

TASS siterte en av Shiplyuks kolleger som sa at instituttet hadde blitt ransakt.