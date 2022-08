I en koordinert aksjon 7. desember i fjor gikk styrker fra politiet inn i hjemmet til forretningsmannen Frode Berner Hope på Snarøya. Samtidig i Østfold, tok politifolk seg inn i lokalene til selskapet Spirehagen i Moss.

Hope har i flere år jobbet med å produsere spirer til restauranter, hoteller og butikker, og han har overtalt en rekke personer til å investere flerfoldige millioner i forretningsideen.

Kapital har tidligere skrevet at Hope lokket investorer med at det skulle leveres spirer til Bama, NorgesGruppen, Rema, Coop og Bunnpris. Noen av kjedene opplyste at det ikke stemmer.

Siden 2011 har Spirehagen bokført inntekter for 21,6 millioner kroner. Men det er uklart om alt det stammer fra salg av spirer. Noe kan stamme fra salg av utstyr. Uansett var det akkumulerte underskuddet ved utgangen av 2020 på 60 millioner.

I dag er det opprinnelige selskapet som het Spirehagen bankerott, etter et navneskifte til Grønn Produksjon like før konkursen.

Fengslet før jul

I dag er Hope siktet for grovt skattesvik, grov økonomisk utroskap og alvorlige brudd på regnskapsloven. Politiet mener han har tappet selskaper for verdier og bedratt staten for moms.

8. desember i fjor, dagen etter pågripelsen, ble 54-åringen fremstilt for fengsling i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten ville holde ham i varetekt i fire uker med brev- og besøkskontroll. Det ønsket ble ikke oppfylt, men retten kom til at politiet kunne holde ham i to uker underlagt samme kontroll.

Han ble fengslet på grunnlag av bevisforspillelsesfare. Påtalemyndigheten fryktet han kunne rømme og unndra seg straff. Bakgrunnen er at Hope disponerer en leilighet i Spania og har overført penger dit.

Det argumentet kjøpte ikke tingrettsdommer Jon Fors-Skjæveland. I fengslingskjennelsen påpeker dommeren at Hope har næringsvirksomhet i Spania. Det er derfor ikke unaturlig at han har foretatt pengeoverføringer til landet.

Beslag og arrest i verdier

Pågripelsen og siktelsen mot Hope skjedde etter at Skatteetaten anmeldte ham for momsbedrageri i september i fjor. Da hadde skattemyndighetene allerede gransket ham i ti måneder, etter et bokettersyn like før jul i 2020.

Skatteetaten satt på en omfattende mengde regnskapsdokumenter, og da politiet aksjonerte og pågrep Hope, ble det foretatt ytterligere beslag. I beslagsrapporten er det listet opp seks bærbare og to stasjonære PC-er, ni minnepinner og et nettbrett.

Siden politiet mener saken mot 54-åringen vil kunne føre til domfellelse, ble det også tatt hefte i formuesobjekter som kan sikre betaling av eventuelle inndragninger, saksomkostninger og erstatningskrav.

Ifølge Motorvognregisteret sikret politiet arrest i en Tesla, Mercedes, Land Rover og en Aud A4. I tillegg sikret de seg en Yamaha motorsykkel og fire tilhengere.

Også Hopes fasjonable hjem i Langoddveien på Snarøya, og en fritidsbolig han eier i Noresund i Krødsherad, var omfattet av arresten. Det samme var bankkontoer med til sammen en kvart million innestående, fondsandeler og aksjer. Også aksjeposter i selskaper hvor siktede er involvert, var omfattet av heftelsene.

Nekter straffskyld

Skulle politiet opprettholde siktelsen og ta ut en tiltale som samsvarer med den, risikerer Hope år i fengsel dersom han blir funnet skyldig.