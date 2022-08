DØMT: Aleksander Luka Muarti (innfelt) innrømmer at finansakrobaten Thomas Øye har introdusert ham for to norske forretningsmenn, som også etterforskes av Økokrim for hvitvasking. Han innrømmer også produksjon av falske dokumenter. Øystein Storrvik (t.v.) har forsvart Murati. Foto: IVÁN KVERME/HM PASSPORT OFFICE