FSB: Ukraina stod bak drapet på Darya Dugina

Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) har anklaget Ukrainas spesialtjeneste for å ha utført drapet på Darya Dugina, ifølge Reuters.

Dugina er datter av den fremtredende ideologen Alexander Dugin, som ble drept lørdag kveld da en mistenkt eksplosjon sprengte bilen hun kjørte.

Det egentlige målet skal ha vært hennes far, som nå skal vært innlagt på sykehus. Han er en av ideologene bak den ny-eurasianistiske ideologien som tar utgangspunkt i at den vestlige verden er i forfall, og at Russland er og vil bli den dominerende makten i verden.

Ukrainsk kvinne står bak

Angrepet skal ha blitt utført av en ukrainsk kvinne født i 1979 som FSB angivelig skal ha navngitt.

Kvinnen og hennes tenåringsdatter skal angivelig ha ankommet Russland i juli og brukte en måned på å forberede angrepet ved å leie en leilighet i samme boligblokk og undersøke Duginas livsstil, ifølge Reuters som siterer russiske nyhetsbyråer.