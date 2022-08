Dimitterte gardister får hjelp fra Elden Advokatfirma

– Selv om det er for tidlig å konkludere ennå, så er det trekk ved saksbehandlingen som gir grunnlag for dyp bekymring, skriver advokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma i en epost til NRK.

I forrige uke ble det kjent at Garden dimitterer 30 soldater etter at de innrømmet å ja brukt narkotika under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt.

Nå har flere av dem kontaktet advokatkontoret for å få bistand.

Zadig mener dimitteringsvedtakene er «svært inngripende, med store konsekvenser våre klienter».

– Saken, slik den er fremstilt i mediene så langt, sammenfaller på ingen måte med det de har vært utsatt for, sier hun.

Forsvaret sier at de vernepliktige er i sin fulle rett til å gå videre med saken hvis de ønsker det, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

(NTB)