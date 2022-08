Det opplyser dansk politi torsdag. Mannen er mistenkt for grov hvitvasking i Danmark i perioden januar 2015 til mars 2017.

46-åringen skal ifølge dansk politi ha mottatt penger fra skatte- og momssvindel over 100 ganger i de to årene. Mannen mottok pengene som betaling for kontantkort, som var en del av hvitvaskingen, mener politiet.

Mannen har sittet fengslet i London i Storbritannia som følge av en internasjonal etterlysning, men var løslatt på kausjon mens anken hans mot en utlevering til Danmark ble behandlet i britisk rettsvesen.

Den ble avvist 10. august og mannen ble utlevert sent onsdag kveld. Torsdag vil mannen bli fremstilt for varetektsfengsling.

NTB