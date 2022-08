Færre sykkeltyverier i sommer

– Vi har fått inn 544 sykkeltyverier for juni og juli i år. Det er 7 prosent mindre enn for samme periode i fjor. Nedgangen er litt overraskende da antall sykkeltyverier før sommeren viste en klar økning, men det kan ha en sammenheng med at tyvene i større og større grad ser ut til å gå målbevisst etter dyrere sykler, og da spesielt elsykler, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

For hele forsikringsbransjen var erstatningene etter sykkeltyverier i fjor på rekordhøye 129 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Da var snittverdien på 9.500 kroner for hvert tyveri. Nå er den enda høyere.

– Erstatningene våre i sommer viser en økning på hele 20 prosent, til tross for nedgangen i antall sykkeltyverier. Nå har snittverdien av de stjålne syklene passert 10.000 kroner for første gang hos oss, og vi ser en klar tendens til at tyver går etter dyrere sykler, sier Brandeggen.