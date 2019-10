«Exit»-ryktene: Hvem er hvem?

NRKs nye finansdrama «Exit» blottlegger sex, vold og grådighet, basert på anonyme intervjuer med fire menn. Siden serien ble sluppet for en uke siden har det vært spekulert heftig i hvem serien er basert på.

Ifølge Dagbladet troner investor Endre Tangenes, medgründer av det avskiltede meglerhuset Nordic Securities, ryktebørsen.

– Det kan jeg avkrefte med en gang. Det er et dårlig resonnement, sier Tangenes til avisen, og presiserer at han har tilhold i Bergen og at han, i motsetning til personene i serien, verken har kone eller barn, og heller aldri har prøvd narkotika.

Investoren forteller at det av og til kan bli litt festing, men ikke på samme nivå.

– Det kan godt være at det er høy sigarføring innimellom. At man har tjent mye og feirer, litt «easy come and go», sier Tangenes, som påpeker at det ikke er som i serien.

– Nei, ikke det greiene der. Helt ekstreme ytterkanter. Det må det være, sier han til Dagbladet.

– Bøller og duster

70 prosent av innholdet i serien skal være sanne historier og 30 prosent er oppdiktet. I onsdagens leder i Finansavisen, skriver Trygve Hegnar at kanskje 10 prosent av historiene kan være bygget på virkelige hendelser og 90 prosent på diktning.

«Norske finansmenn forbinder vi med aksjemeglere, analytikere, forvaltere og ansatte generelt i finansselskaper og finansinvestorer. De såkalte finansakrobatene på Tjuvholmen vi ser i «Exit» er bøller og duster. Vi kjenner noen av navnene som er blitt intervjuet i serien, og (surprise, surprise) det er ikke snakk om finansfolk, men én eller flere kjeltringer», skriver Finansavisen-redaktøren.

«Det er en røverhistorie. Og en eller flere av røverne sitter eller ligger i Dubai», skriver Hegnar.