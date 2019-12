Asap Rocky selger billetter til Sverige-konsert for en krone per billett

– Alle dere som er fra innvandrerområder – ingen av dere trenger å betale, sa Asap Rocky under et besøk i Stockholm-forstaden Husby.

Konsertarrangøren Live Nation oppgir at de skal innfri rapperens ønske ved at det blir solgt et begrenset antall billetter for en svensk krone per billett. Asap Rocky ønsker å gjøre dette for å gi noe tilbake til samfunnet.

Live Nation står for salget, men man kan bare komme til billettsalget gjennom en link som er lagt ut på Instagram-profilen til rapperen. Hvem som helst kan kjøpe billett derfra.

Konserten blir avholdt i Ericsson Globe i Stockholm onsdag kveld.

Rapperen ble sammen med to andre amerikanere funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate i Stockholm sentrum i august.

Han ble dømt til betinget fengsel, samt til å betale mannen 12.500 svenske kroner i erstatning. Saken endte med at han ble løslatt før dommen falt.