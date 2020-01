Artistene som tjente mest dette tiåret

På topp er Dr. Dre, rapper fra USA. Han startet karrieren i 1984, og 54-åringen holder fortsatt koken selv om det faktisk er ti år siden han nådde toppen av hitlistene, den gang med Eminem og sangen "Crack a Bottle".

Dr. Dre har ifølge Forbes tjent best på at han eier 20 prosent av aksjene i Beats, øretelefonene som Apple kjøpte for tre milliarder dollar i 2014.

Forbes anslår at Dr. Dre har tjent 950 millioner dollar det siste tiåret, 125 millioner dollar mer enn Taylor Swift, nummer to på listen. Beyonce, på tredjeplass, har tjent 685 millioner dollar.

Her er artistene som tjente best det siste tiåret, ifølge Forbe:

1. Dr. Dre - 950 millioner dollar

2. Taylor Swift - 825 millioner dollar

3. Beyonce - 685 millioner dollar

4. U2 - 675 millioner dollar

5. Diddy - 605 millioner dollar

6. Elton John - 565 millioner dollar

7. Jay-Z - 560 millioner dollar

8. Paul McCartney - 535 millioner dollar

9. Katy Perry - 530 millioner dollar

10. Lady Gaga - 500 millioner dollar