Disney+ holder liv i en synkende underholdningsgigant

Disney blir definert som en av de mest utsatte selskapene under coronakrisen. Det legendariske selskapets grunnverdier baserer seg på sosial interaksjon, noe som er umulig så lenge coronaviruset rår.

Det er imidlertid håp i hengene snøre. I dette tilfellet heter snøret Disney+.

Netflix-dødaren

Den relativt nye streamingtjenesten Disney+ høster stående ovasjoner fra kritikere verden rundt og går rett i strupen på Netflix med et gigantisk bibliotek av kjent innhold (les: Marvel, Star Wars, Løvenes Konge og tonnevis med Disney-klassikere).

For én uke siden bikket strømmegiganten 50 millioner registrerte brukere, som til og med får Onkel Skrue til å glise i skjegget. Økningen får stor drahjelp av coronaviruset som gjør at flere og flere verden over blir tvunget til å holde seg hjemme. Disney+ ligger med dette fire år foran skjemaet på antall abonnenter.

Til sammenligning har Netflix 182 millioner brukere verden over.

Disney har nå valgt å publisere filmer som nylig har gått på kino direkte ut på Disney+-plattformen. Frost II ble for eksempel gjort tilgjengelig på strømmetjenesten tre måneder før planen, trolig for å dra opp antall abonnenter.

«Dette handler ikke om inntekter. Det handler mer om å øke antall abonnenter og glede brukerne», skriver Steven Cahall, analytiker i Wells Fargo, til Marketwatch.

Disney+ er ikke tilgjengelig i Norge ennå, men skal bli tilgjengelig i de tusen hjem i løpet av sommeren.

Lysere tider i vente

Gjennomsnittlig anslag i slutten av 2019 var på 19,56 milliarder dollar. Det har nå gått ned til 18,4 milliarder. ESP-forventningene (resultat per aksje) var på 1,20 dollar per aksje, men har nå sunket til 1,02 dollar.

Disney-aksjen har falt 30,5 prosent siden nyttår og har vært helt nede i 80 dollar intradag på det laveste. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne liknende verdier. Markedsverdien på selskapet falt med 85 milliarder dollar.

Nå er aksjen imidlertid på vei oppover igjen, mye takket være gode tall fra Disney+.

Aksjen står i dag i 100,54 dollar, opp 2,1 prosent intradag. Siden bunnen i mars er aksjen opp 25,7 prosent.

Fornøyelsesparkene og TV sliter

Disneyland-parkene rundt om i verden har det ikke godt under coronakrisen. Disneyland California har stengt for bare fjerde gang siden den åpnet i juli 1955. Disney World i Florida og parkene i Paris, Shanghai og Hong Kong har også stengt ned.

Parkene, opplevelsene og produktene det største segmentet i Disneykonsernet, og dro alene 26,2 milliarder dollar i salg i fjor.

TV-siden sliter også. Disney eier sportskanalen ESPN, som nå ikke har noe sport å fylle sendetiden med. TV2 sliter med det samme her i Norge, og mange har sagt opp sine Premier League-medlemskap.