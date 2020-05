Karpe-leverandør konkurs

Konsertleverandør Bary er nå begjært konkurs. Selskapet har vært i Norgestoppen hva gjelder lyd, lys, scene og annet konsertutstyr og har blant annet vært fast konsertleverandør av legendariske Karpe-konserter i Oslo Spektrum.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

«Vår bransje ble truffet først, og vil mest sannsynlig være en bransje som det vil drøye lengst med å få tilbake til normalen. Det lettes stadig på smitteverntiltak samtidig som statlige støtte- og kompensasjonsordninger endres og forbedres, men for oss ble dette dessverre for lite og for sent», skriver Bary as i en pressemelding.

«Dramatisk endret»

Etter at coronakrisen kom har konsertbransjen blitt rammet hardt av smitteverntiltakene regjeringen har truffet. Kulturminister Abid Raja varslet i slutten av april at arrangementer for over 500 personer er forbudt frem til 1. september.

Det får konsekvenser for selskaper som lever av festivalsommeren.

«Det nasjonale forbudet mot ansamlinger av mennesker, og dermed avholdelse av festivaler, konserter og events, gjør at coronakrisen har fått direkte innvirkning på Barys drift. Til tross for en god start på 2020, ble selskapets økonomiske utsikter dramatisk endret som følge av de nasjonale smittevernspåbudene som ble innført», skriver Bary i oppdateringen.