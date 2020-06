Kraftig inntektsfall for Morten Harket

Mens popstjerne Morten Harket i 2018 dro inn 5,8 millioner kroner, begrenset driftsinntektene seg i fjor til 2,7 millioner kroner, fremgår det av årsregnskapet til A-ha-stjernens heleide selskap Compass Point.

I løpet av fjoråret rullet sangkonkurransen hvor Harket var dommer, The Voice, over skjermene og på senhøsten la A-ha ut på turneen «Hunting High and Low Live» som hadde sitt siste stopp på New Zealand i februar i år.

Driftsresultatet i Harkets selskap endte på minus 63.000 kroner, ned fra 3,3 millioner kroner året før.

Harkets manager, som også bekler rollen som daglig leder i Compass Point, Kjell Harald Wiik, ønsker ikke å kommentere årsregnskapet.

Også Harkets finansinntekter falt med om lag 2 millioner fra i overkant av 6 millioner kroner i 2018 til 4 millioner kroner i fjor.

Harket tok ut 2,5 millioner kroner i utbytte, mot året før da han tok ut et historisk høyt utbytte på 7 millioner kroner. Tilsammen de siste fem årene har han hentet ut tilsammen 25,9 millioner i utbytte fra Compass Point.