Kim Kardashian skal lage true-crime med Spotify

Kim Kardashian West har onsdag signert en eksklusiv avtale med Spotify om rettighetene til en podcast om personer som har blitt utsatt for justismord – altså mennesker som har blitt feilaktig dømt.

Podcasten vil ligne på arbeidet hennes i «The Innocence Project» som er en non-profit-organisasjon som arbeider for personer som har blitt utsatt for justismord.

Det var Wall Street Journal som først omtalte saken.

Spotify vil ikke kommentere hvor stort beløpet i kontrakten er eller når podcasten slippes.

Aksjen fyker i været etter nyheten og er nå opp 5,1 prosent til 210,45 dollar i førhandelen på Wall Street.

Podcast-tronen

Spotify har med denne signeringen tatt nok et steg inn mot å ta over podcast-tronen. Det er Apple som i mange år har regjert podcast-kongeriket med stødig hånd, men nå tar Spotify for alvor opp kampen.

Tidligere i år signerte Joe Rogan, verdens mest populære podcast, en avtale med Spotify til svimlende 100 millioner dollar. Spotify har også signert avtale med The Ringer, Bill Simmons' sport- og kulturside med mer enn 30 forskjellige podcaster inkludert.

– Vi lager mer eksklusivt innhold på plattformen som gir oss mulighet til å markedsføre på en mer meningsfull måte. Innholdsprodusentene er interessert i å jobbe med oss eksklusivt fordi vi gir dem mye innsikt i markedsdataene, forteller Dawn Ostroff, kommunikasjons- og innholdssjef i Spotify.

Omlag 19 prosent av brukerne som lytter til Spotify hører på podcaster. Det er 3 prosent opp fra 16 prosent i første kvartal 2020.