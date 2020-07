Spår eksponentiell vekst for Spotify

OPPTUR: Siden mars har kursen steget med 125 prosent. Her fra børsnoteringen i New York i 2018.

OPPTUR: Siden mars har kursen steget med 125 prosent. Her fra børsnoteringen i New York i 2018. Foto: Dreamstime

Etter børsnoteringen i 2018, og en litt treg start, har Spotify-aksjen den seneste tiden hatt en eksplosiv oppgang. Siden mars har kursen steget med 125 prosent, skriver CNBC.

Nå sier en megler hos RiskHedge, Justin Spittler, at Spotify snart vil tilhøre «Hall of fame»-klassen som Netflix, Facebook og Alphabet.

– Spotify er raskt i ferd med å få noe som minner om et monopol i lydindustrien. Det som Facebook gjorde med sosiale medier, hva Amazon gjorde med online-shopping og hva Google gjorde med online-annonsering, skriver Splitter i en oppdatering mandag.

Nedgradert for en uke siden

Kommentarene fra RiskHedge-megleren kommer bare én uke etter at Guggenheim-analytiker Michael Morris nedgraderte Spotifty-aksjen til selg, ettersom han mente at aksjen hadde priset inn en enorm vekst, noe som gjorde den mindre attraktiv som et investeringsobjekt.

Spotify er foreløpig verdsatt til 50 milliarder dollar, men Spittler ser eksponentiell vekst for den svenske musikkformidleren. Han spår at aksjen vil være verdt flere hundre milliarder dollar i løpet av noen få år, delvis takket være det aggressive skyvet inn i podcasterverden, inkludert det å få inn Bill Simmons og Joe Rogan.

– På samme måte som Netflix gjorde i streaming, har Spotify etablert seg som verdens største destinasjon for podcaster. Spotify som kaprer podcastbransjen burde være den største nyheten i næringslivet. Det kommer til å gjøre Spotify til en enda sterkere virksomhet enn den er i dag, skriver Splitter.