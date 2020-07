Rekordår for Dag Otto Lauritzen

Realitykjendis og tidligere toppsyklist Dag Otto Lauritzen hadde rekordhøye inntekter i 2019. Dette kommer fram i hans investeringsselskap Stili Invests årsregnskap. Laritzens inntekter har steget jevnt og trutt i takt med at han er blitt et mer og mer etablert fjes på Norske TV-skjermer. I år valgte sykkelprofilen å ta ut en samlet sum på 1,6 millioner kroner i lønn og utbytte.

Stili Invest (Tusen kr) 2019 2018 Inntekter 4.593 3.135,9 Resultat før skatt 2.331,7 58,3 Årsresultat 1.964,5 35,2 Etablert i 2006

Eies av Dag Otto Lauritzen

Dag Otto ble et kjent navn når han i 1987 ble første Nordmann til å vinne en etappe i Tour De France. Etter sykkelkarrièren ble Dag Otto sykkelekspert for TV2 i 2003. Han ble kjent med Kristian Ødegård under innspillingen av «Skal vi danse» i 2007. Dette ble starten på et langt samarbeid der de to tv-profilene har frontet tv-programmer som «På tur med Dag Otto» og «Huskestue».

Duoens nyeste satsing, «Kompani Lauritzen», har vært en braksuksess og VG meldte i mai at finalen ble sett av nesten en million. Duoens tv -programmer produseres av Ødegård og Espen Eckbos firma Seefood. Dag Otto kan forvente seg ytterligere inntekter i 2020 inntekter ettersom TV2 har annonsert en ny sesong av «Kompani Lauritzen» som skal spilles inn i høst.

Dag Otto Lauritzen har også tidligere erfaring som fallskjermjeger og er utdannet som politimann.