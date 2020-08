Disse skuespillerne tjener mest

GODT BETALT: For Dwayne Johnson, eller "The Rock".

Tidsskriftet har regnet seg frem til at Dwayne Johnson er verdens best betalte skuespiller. Han er kanskje bedre kjent som "The Rock" og har spilt i flere av "Fast & Furious"-filmene blant annet. Johnson har også bakgrunn fra wrestling og amerikansk fotball. Han håver ifølge Forbes inn rundt 87,5 millioner dollar i år.

Ryan Reynolds, som tidligere var gift med Scarlett Johansson, kommer på andreplass med 71,5 millioner dollar. Han tjente godt på prosjektene "Six Underground" og "Red Notice".

Best betalte skuespillere I 2020, ifølge Forbes: Dwayne Johnson (87,5 mill. dollar) Ryan Reynolds (71,5) Mark Wahlberg (58) Ben Affleck (55) Vin Diesel (54) Akshay Kumar (48,5) Lin-Manuel Miranda (45,5) Will Smith (44,5) Adam Sandler (41) Jackie Chan (40)

Videre følger Mark Wahlberg med 58 millioner dollar. Tre millioner mer enn Ben Affleck, som i år er med på "The Way Back" og "The Last Thing He Wanted".

Vin Diesel, også kjent fra "Fast & Furious" er nummer fem på Forbes-listen med 54 millioner dollar. Akshay Kumar er nummer seks med 48,5 millioner dollar. Han er den eneste Bollywood-stjernen på listen.

Videre kommer også Lin-Manuel Miranda (45,5 millioner dollar), Will Smith (44,5 millioner dollar), Adam Sandler (41 millioner dollar) og Jackie Chan (40 millioner dollar) inn på topplisten. Ingen kvinner er med på listen.