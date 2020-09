Lineker kutter lønnen med 23 prosent

Med en inntekt på 1,75 millioner pund, er det den engelske fotballegenden Gary Lineker som tjener mest i BBC. Lineker er programleder for det veldig populære programmet «Match of the Day».

Opp én million

Det som listen til BBC ikke viser derimot er at Lineker har nylig skrevet under en ny femårskontrakt med statskanalen, men da har han gått med på en lønnsreduksjon på 23 prosent – noe som tilsvarer over 400.000 pund hver år, skriver BBC.

En slik reduksjon vil i så fall henvise han til andreplass på listen, og sende programlederen for BBC Radio 2s frokost-program Zoe Ball opp til førsteplass. Ball har godt opp én million pund i lønning i løpet av det seneste året, opplyser BBC.

Lønnsadelen i BBC Navn Lønn Gary Lineker 1.750.000 Zoe Ball 1.360.000 Graham Norton 725.000 Steve Wright 475.000 Huw Edwards 465.000 Fiona Bruce 450.000 Vanessa Feltz 405.000 Lauren Leverne 395.000 Alan Shearer 390.000 Stephen Nolan 390.000 Ken Bruce 385.000 *Tall i pund KILDE: BBC

Noen programledere vil likevel ikke være å finne på listen siden de jobber under BBCs kommersielle avdeling BBC Studios, hvor de ikke er forpliktet til å oppgi lønningene.