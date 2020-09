Lionel Messi vant 9 år lang rettstvist

Han, som mange regner som tidenes beste fotballspiller, kan registrere navnet sitt som et varemerke. Det har EUs øverste domstol avgjort. EU-domstolen avviste en anke fra det spanske sykkelfirmaet Massi og EUs immaterielle rettighetskontor, EUIPO.

Messi søkte om å registrere navnet sitt som et varemerket for første gang i 2011, da han ville bruke det til et klesmerke. Men da hevdet Massi, som selger sykkelklær og utstyr, at likheten mellom logoene deres ville forårsake forvirring.

Nå sier EU-domstolen at Barcelona-legendens omdømme skal tas i betraktning når man avveier om publikum vil være i stand til å fortelle forskjellen mellom de to merkene. Dermed opprettholdt den en avgjørelse fra en EU-domstol i 2018, om at Messi var for kjent til at forvirring kunne oppstå.

Lionel Messi, som nå er blitt 33 år, er blitt kåret til verdens beste fotballspiller seks ganger – mer enn noen andre – er verdens best betalte fotballspiller med en inntekt på 126 millioner dollar, ifølge Forbes.