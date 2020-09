Sivert Høyem tjente 6,5 millioner i fjor

Sivert Høyem reiste seg igjen økonomisk i 2019, etter tilnærmet null i resultat året før.

Hans heleide selskap Hektor Grammofon, som forvalter Høyems inntekter og rettigheter, oppnådde totale inntekter på 8,1 millioner kroner i fjor, opp fra 2,9 millioner året før.

Salgsinntektene oppgis til 8,0 millioner. Disse endte på 2,8 millioner i 2018 og 7,6 millioner i 2017, og hele 24,6 millioner i Høyems rekordår i 2016.

Resultatet før skatt i 2019 landet på 6,5 millioner kroner, opp fra 0,1 millioner i 2018.

Gjenforening og jubileum

2019 ble et gjenforeningsår for Høyem og Madrugada, ti år etter at bandet ble lagt ned – og 20 år etter bandets første albumutgivelse, «Industrial Silence» fra 1999.

Debutalbumets 20-årsjubileum ble markert med to utsolgte konserter i Oslo Spektrum tidlig i fjor, etterfulgt av turné gjennom Europa med flere utsolgte kvelder i land som Hellas, Tyskland og Nederland.

Gjennom sommermånedene spilte Madrugada på flere festivaler både hjemme i Norge og ute i Europa, før året ble avrundet med en rekke konserthusopptredener i Oslo, Stavanger og Bergen.

Lønnshopp og utbytte

Fjorårsregnskapet viser at Madrugada-frontfiguren ga seg selv en årslønn på cirka 785.000 kroner. De tre foregående årene har Høyems årslønn ligget på rundt 590.000 kroner.

I tillegg har han tatt ut utbytte igjen nå, etter et års pause.

2019-utbyttet er på 500.000 kroner, mens Høyem tok ut 1,5 millioner etter 2017.

Hektor Grammofons egenkapital ved årsskiftet oppgis til 3,2 millioner kroner. Selskapets gjeld er på cirka 3,9 millioner, inkludert 1,6 millioner som Høyem har lånt til selskapet.