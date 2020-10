Ingen rai, rai for D.D.E.

NEDTUR: Bjarne Brøndbo og D.D.E. leverte et svakt resultat i 2019. Her fra «Allsang på grensen».

NEDTUR: Bjarne Brøndbo og D.D.E. leverte et svakt resultat i 2019. Her fra «Allsang på grensen». Foto: NTB

De legendariske trønderrockerne i D.D.E. sitter ikke igjen med mye mer enn gode minner etter konsertene.

Bunnlinjen for Rai Rai Entertainment 2019 viser slunkne 55.000 kroner i pluss til tross for en omsetning på 17,5 millioner kroner. Av utgiftene på 17,4 millioner gikk 12,3 til varekost.

Fjoråret viste en omsetning på 16,8 millioner kroner, og den gang satt selskapet igjen med et overskudd på like over 310.000 kroner. De siste 23 årene er samlet overskudd på 4,9 millioner kroner, som gir et snittoverskudd på like over 213.000 kroner i året.

Rockebandet fra Namsos har imidlertid opprettholdt en sunn egenkapital på 1,6 millioner kroner – tilnærmet likt som fjoråret – og det er denne som sørger for at selskapet klarer seg til tross for at det er sterkt rammet av coronakrisen.

Samtlige konserter i 2020 er avlyst som følge av pandemien og i notene i regnskapet leser vi at Rai Rai ikke har fått noe offentlig støtte. Av årsberetningen går det frem at selskapet har store variable kostnader, og at det gjør det enklere å redusere løpende driftskostnader.

«Selskapet hadde ved inngangen til året tilfredsstillende egenkapital og likviditet slik at fortsatt drift ikke er truet på kort sikt», går det fram av notene.