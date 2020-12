Kulturministeren lover Folketeateret 47 millioner

– Det som skjer nå, er at dere – gjennom Kulturrådet – raskt får utbetalt 47,1 millioner kroner gjennom fire av seks søknader som dere har inne. Jeg håper det vil gi forutsigbarhet, og totalt sett skal dere ikke komme dårligere ut enn om dere ikke gjorde noe, sa Raja ifølge VG.

Torsdag ettermiddag møtte han Karianne Jæger i Scenekvelder, selskapet som drifter teateret i Operapassasjen. Onsdag gikk hun ut i VG og fortalte om en likviditet på bunnivå på grunn av sen saksbehandling og manglende oppfølging fra regjeringens kompensasjons- og stimuleringsordninger.

Jæger sier at bevilgningen gjør at de kan ordne opp i forpliktelser de har hatt siden august, og at de kan fortsette med å gjøre det.

– Vi har vært redde for ikke å stå inne for at vi har gått i gang, men med disse pengene ser verden annerledes ut for utøverne våre – som er det viktigste av alt – og at vi klarer å lage et tilbud for publikum fremover, sier hun.

(©NTB)