Forlag til sak mot Jørn Lier Horst

I midten av november meldte Lydbokforlaget og Gyldendal at de ville gå til sak mot Jørn Lier Horst om han ikke stoppet salget av det selskapene kaller «piratkopier». Reaksjonen kommer etter at forfatteren hadde spilt inn 21 nye utgaver av lydbøker forlagene mener de har rettighetene til, og deretter utgitt åtte bøker for salg hos Ebok Pluss, skriver VG onsdag.

– Jørn Lier Horst har med overlegg brutt kontrakten med Lydbokforlaget og Gyldendal. Han har ikke rett til å «ta tilbake» rettighetene til de lydbøkene som nå er i omløp, sier forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget (som Gyldendal eier halvparten av) til VG.

Lydbokforlagt og Gyldendal sendte onsdag stevningen til Lier Horsts advokat Jon Wessel Aas, og krever at salget av lydbøkene stanses umiddelbart. Selv om forfatteren selv mener han har rettighetene på sin side.

Lydbokforlaget mener derimot at Lier Horst overdro utgivelsesrettighetene til lydbøkene da han inngikk kontrakt med forlaget, og sier at han ikke bare kan trekke det tilbake når det skulle passe han.

– Min fulle rett

Til VG sier Lier Horst at ser frem til å prøve saken for retten.

– Vi er uenige rundt hvordan avtalen skal tolkes, og slik jeg ser det, er jeg i min fulle rett til å si opp avtalen med Lydbokforlaget, sier Jørn Lier Horst.

Ifølge advokat Wessel Aas, som også representerer andre forfattere som har sagt opp avtalene sine med Lydbokforlaget, ville de trolig gått rettens vei selv dersom motparten ikke hadde gjort det.

– For nå er det nødvendig å få fastslått det disse forfatterne mener de har rett til, sier Wessel-Aas til VG.

Tidligere i høst gikk Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larssen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland ut mot det de kalte maktspill og utestenging mellom de store forlagene, noe forfatterne mener de har tapt millioner av kroner på.