Bob Dylan selger hele musikkatalogen for milliardbeløp

Den legendariske musikkpioneren Bob Dylan (79) selger hele sin musikkatalog til Universal Music. Avtalen omtales som en av historiens største, og det er bare The Betales som skal kunne konkurrere hva gjelder pris og innflytelse.

Prisen for de over 600 sangene han har produsert de siste 60 årene er ikke avslørt, men det er anslått at verdien er på flere hundre millioner dollar.

Financial Times omtaler det som en nisifret avtale og Bloomberg skriver at avtalen er verdt mer enn 200 millioner dollar – eller 1,8 milliarder kroner.

«Ved å inkludere den gigantiske og briljante Dylan-katalogen har vi for alltid endret Universals ettermæle», skriver Lucian Grainge, konsernsjef i Universal, i en internmail til sine ansatte.

Dylan revolusjonerte visesang-sjangeren ved å introdusere elektrisk gitar til verdensscenen tidlig på 60-tallet. Siden den gang har han solgt mer enn 125 millioner plater globalt.

For musikklegenden vil salget bety at han fremover ikke lenger vil tjene penger på bruken av musikken han har laget, for eksempel ved bruk i reklamer og filmer.

Ettersom inntektene på musikkstrømming har gått ned de siste årene har det blitt stadig mer attraktivt å selge rettighetene til musikkverkene for artister. Fleetwood Mac-vokalist Stevie Nicks solgte i november store deler av sin musikkatalog for mer enn 100 millioner dollar.

I 2016 ble musikklegenden den første artisten som noensinne har fått Nobelprisen i litteratur «for å ha laget nye poetiske uttrykksmåter i den store amerikanske musikkhistorien».