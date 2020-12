Bill Gates kommer med sin topp 5-liste i den litterære verden. Gates har anmeldt flere hundre bøker på sin blogg – alt fra business og ledelse til historie og forskning.

Hans topp 5-liste er også inkludert i Amazons oversikt over mest populære bøker som er bestilt som gaver.

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

– Det hender ofte at jeg ikke klarer å legge fra meg en bok, men det er ikke av samme grunn som de fleste andre. Denne boken var så fascinerende at jeg ikke kunne legge den fra meg, sa Bill Gates da han omtalte boken tilbake i 2018.

Boken er skrevet av John Carreyrou og er lagt opp som en thriller, men er ikke skjønnlitterær. Den handler om historien til Theranos, en biotekstartup i milliardklassen, som lovte å revolusjonere medisinsk labtesting, og viser dets vekst og fall. (Spoiler: Det funket ikke.)

– Theranos er det verst tenkelige scenarioet av hva som kan skje når en konsernsjef prioriterer personlig ettermæle over alt annet. Selv om slutten er tragisk omtaler Gates boken som «en morsom boks full av bisarre detaljer som vil få deg til å gispe høyt, sier Gates.

The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years as CEO of the Walt Disney Company

Den tidligere Disney-sjefen Bob Iger deler sine idéer og verdier da han tok Disney gjennom en renessanse.

«Meget ulikt andre andre bøker om lederskap er denne faktisk verdt tiden din», skrev Gates om boken. Tidligere anbefalte Gates John Brooks' bok Business Adventures når folk spurte om en god business-bok, men nå har han gått over til The Ride of a Lifetime.

Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike

Denne boken handler om skogiganten Nike sin historie – fra tidlig motgang, til å bli en av verdens største og mest innbringende selskaper.

«En forfriskende ærlig påminnelse om hvordan veien til suksess ser ut – rotete, risikabel og full av feil», skrev Gates.

De to siste bøkene på Gates' toppliste er Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, og Sapiens: A Brief History of Humankind.