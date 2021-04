Prislappen på Amazons gigantiske TV-satsing er klar

En av de store nye seriene entusiaster verden over går og venter på er Amazons tolkning av Ringnes Herre-trilogien – denne gangen i serieformat.

Nå viser nye dokumenter sluppet av Stuart Nash, New Zealands minister for økonomisk utvikling og turisme, at serien vil bli en historiens dyreste TV-serier noensinne produsert.

Prislappen kommer på smått svimlende 465 millioner dollar – tett oppunder 3,9 milliarder kroner – for den første sesongen.

Det er mest sannsynlig den høyeste summen noe produksjonsselskap noensinne har brukt på å produsere én enkelt sesong av en TV-serie.

Til sammenligning kostet fantasysuksessen Game of Thrones 100 millioner dollar å produsere pr. sesong. Én episode i sesong en kostet rundt 6 millioner dollar pr., mens de i sesong åtte kostet rundt 15 millioner pr.

Største serie

Tilbake i 2017 betalte Amazon rundt 250 millioner dollar – nær 2,1 milliarder kroner – for rettighetene til Tolkiens eventyrunivers.

– Dette vil bli den største TV-serien noensinne produsert, sa Nash den gang.

Amazon planlegger å produsere fem sesonger i tillegg til spin-off-serier – serier som tar utgangspunkt i en av hovedkarakterene i den originale historien, men som ofte skildrer en helt annen fortelling.

Serien er under produksjon og er ventet å debutere på TV-skjermene sent i 2021.