Denne øksen av skum koster en halv million

Rekvisitten er plassert i en ramme som er dekket av glass som beskytter rekvisitten mot skadelige sollys.

Og om du synes prisen er stiv, opplyser Wade den eneste treøksen som ble laget til filmen gikk under hammeren på en auksjon i 2019. Prislappen ble 172.000 pund. Samme år ble også en skumøks, lik den som nå er til salgs, auksjonert bort på en auksjon i USA.

Den oppnådde en pris på like i overkant av en halv million kroner.

– På 80-tallet var det ikke et samlermarked for filmrekvisitter. De ble nemlig bare sett på som det de var laget for, nemlig rekvisitter. Derfor ble de ofte kastet etter innspillinger, sier Wade.

I skyggen av Star Wars

Samme uke filmen kom på kino i 1980 hadde oppfølgeren til Star Wars premiere. Dermed fikk The Shining liten oppmerksomhet og billettinntektene var skuffende lave.

Men grøsserfilmen fikk med årene kultstatus, og har siden tjent inn produksjonskostnadene mange ganger.

– Den som kjøper øksen vil eie en rekvisitt som er knyttet til en av de mest ikoniske scenene i filmhistorien, sier Wade.

STORT I USA: I Norge er det ikke mange som samler på filmrekvisitter som investeringsobjekt, men i USA, populærkulturens hjemland, er markedet stort. Foto: PER MORK/JB FORLAG

Investeringsobjekt

Redaktør John Berge i Kinomagasinet er ikke overrasket over at et samlerhus forventer å selge en øks fra filmen The Shining for en halv million kroner,

– I Norge er ikke slike gjenstander investeringsobjekter, men kjøpes av samlere av emosjonelle grunner. Men i utlandet, og spesielt USA er det annerledes. Der kjøpes filmrekvisitter som investeringsobjekter, slik kunst, frimerker, mynter og vin kjøpes i Norge, sier Berge.

Han sier det ikke er uvanlig at folk henger filmrekvisitter på veggen hjemme i USA. Og folk har store samlinger de er stolt av, uten at de blir sett på som nerder av andre.

– Det er ikke bare gjenstander fra filmer, men også filmplakater og autografer til skuespillere og kjendiser fra sportsverdenen, musikkbransjen og politikk som selges for store summer i populærunderholdningens hjemland, sier Berge.

Rekordsum for VHS-film

Han eier selv noen gjenstander og filmplakater fra filmverdenen, men prisene han har betalt er mye mer edruelige enn den halve millionen øksen fra The Shining selges for.

- I fjor ble det solgt en 36 år gammel VHS-kassett med filmen Prima Veras Saga om Olav Den Hellige. Den gikk for 11.600 kroner, noe som trolig er norsk rekord for en VHS-film, sier Berge.

Kassetten var en leiefilm, ettersom den aldri er produsert som kjøpefilm i noe format.

– Tror du noen i Norge er villig til å betale en halv million for en filmrekvisitt fra Ondskapens Hotel?

– I utgangspunktet er det jo utenkelig for folk flest, men om man virkelig er fan av filmen eller Jack Nicholson, har god råd og pris ikke spiller noen rolle, så kan en manns søppel være en annen manns gull, sier Berge.

Han skulle gjerne sett øksen fra The Shining som en fin detalj på veggen hjemme hos en av karakterene i en eventuelt tredje sesong av Exit.