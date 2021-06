Mona Lisa-kopi ventes å gå for millioner

Maleriet er kjent som «Mona Lisa Hekking,» oppkalt etter kunsthandleren Raymond Hekking. Han holdt til sør i Frankrike og kjøpte maleriet i Nice. På 1960-tallet lyktes han å overbevise flere kunsthistorikere og journalister om at dette var originalversjonen, mens versjonen som henger i Louvre-museet i Paris var falsk.

Italienske Vincenzo Perugia stjal den originale Mona Lisa fra Louvre i 1911, men maleriet fant veien tilbake til museet tre år senere. Hekkings påstand var at det var feil maleri som kom tilbake til Louvre.

Da han døde i 1977, arvet familien hans verket, og de har nå besluttet å selge det.

Auksjonshuset Christie's starter salget fredag. Kvaliteten og den uvanlige historien er det som skiller maleriet fra andre versjoner av Mona Lisa, som er et av verdens mest kopierte verk.

– Dette verket og historien illustrerer hvor fascinerende Mona Lisa og Leonardo da Vincis aura alltid har vært, sier auksjonshuset på nettsiden sin. De anslår at verket vil gå for mellom to og tre millioner kroner.

(©NTB)