Prisrekord for frimerker med feiltrykk

Det var en ganske anselig sum penger for 103 år siden.

Solgt mange ganger

Den nye eieren besluttet å splitte arket og selge frimerkene separat, men noen ble også delt slik at fire og fire merker hang sammen. Det første frimerket andre fikk tilgang til ble auksjonert bort for 300 dollar og pengene ble donert til Røde Kors.

Siden den gang har frimerkene blitt solgt for stadig høyere priser, og det er settet hvor fire merker henger sammen, hvor man også kan se arknummeret som de 100 merkene var festet til, som oppnår høyest priser.

Det har blitt solgt en rekke ganger opp gjennom historien. Ifølge nettsiden Inverted Jenny ble de fire merkene solgt for 18.250 dollar i 1954. Deretter ble de solgt på nytt privat for 110.000 dollar i 1968. Under en ny auksjon i 1989 var prisen tidoblet til 1,1 millioner dollar. Så i 2005 gikk under hammeren for like i underkant av 3 millioner dollar.

Eid av berømt skodesigner

Vedkommende som kjøpte frimerkene brukte dem som byttemiddel for andre kjente merker, og i 2014 ble det kjent at den kjente skodesigneren Stuart Weitzman eide frimerkene.

Hva han betalte for dem er ukjent, men prisen var nok høyere enn auksjonsprisen i 2005.

Weitzman legger ikke skjul på at det er han som nå har solgt frimerkene igjen, og torsdag denne uken fikk en kjøper tilslaget for 4.860.000 dollar.

Det var lavere enn hva auksjonshuset hadde forventet. De trodde merkene ville oppnå en pris på mellom 5 og 7 millioner dollar.

GAMMELT SALG: Det ekstremt sjeldne frimerket fra 1856, da det ble solgt til Weitzman i 2014 for 9,5 millioner dollar. Foto: NTB

Donerer bort pengene

Men Weitzman, som har designet sko for kjente artister som Beyoncé og Taylor Swift, er neppe lei seg for at prisen ikke ble som auksjonarius hadde håpet på.

Inntektene fra salget skal gå til veldedige formål.

Den berømte skodesigneren har samlet på frimerker og mynter siden han var 12 år gammel.

I mars i år kunngjorde han at han ville selge tre samlerobjekter som er blant de mest kjente og kostbare i verden. Alle inntektene skal doneres bort.

157 millioner for mynt

DYR: En amerikansk gullmynt fra 1933 ble solgt for 18,9 millioner dollar. Foto: NTB

Under den samme auksjonen solgte han derfor også en amerikansk gullmynt fra 1933 pålydende 20 dollar. Høyeste bud ble 18,9 millioner dollar, eller 157 millioner norske kroner.

Det siste objektet var frimerkenes svar på Mona Lisa, ett 1 cents frimerke fra British Guiana (dagens Gyana) som er 165 år gammelt og trykt på magentapapir. Det skal bare eksistere ett eneste frimerke av dette i hele verden i dag.

Weitzman kjøpte merket på auksjon i 2014 for 9,5 millioner kroner. Da var det verdens dyreste frimerke. Nå ble det solgt for litt mindre, men det er fortsatt kostbart og skiftet eier for 8,3 millioner dollar eller 69 millioner.

De tre samlerobjektene innbrakte dermed totalt 266 millioner kroner til gode formål.