Vikingtidsmuseet får 200 millioner i gave

I statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget midler til museet for å sikre den norske verdensarven for ettertiden. Det ble satt av 81,9 millioner kroner til museet som blir drevet og forvaltet av Universitetet i Oslo.

Samtidig har museet vært avhengig av givere for å kunne gi den museumsopplevelsen som Kunnskapsdepartementet forventer.

Den gaven har de nå fått fra Eilif Holtes allmennyttige fond, og donasjonen er på 200 millioner kroner.

– Fantastiske nyheter! Vi er dypt takknemlige over den enestående donasjonen. Det er også en gave til nasjonen og de kommende generasjoner, i både inn- og utland, som vil kunne besøke det nye Vikingtidsmuseet, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.