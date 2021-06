Lindell satser på selvpublisering

Bestselgerforfatterne Unni Lindell, Hanne Krisitn Rodhe og Arne Berggren går inn på eiersiden i selvpubliseringsplattformen BoldBooks gjennom en folkefinansiering. Det skriver gründer og daglig leder Kristin Over-Rein til finansavisen.

Folkefinansiert selvpubliseringsselskap

Tirsdag 29.juni åpner emisjonen til på folkefinansieringsplattformen Dealflow. Forfattere og profesjonelle investorer har forhåndstegnet aksjer for 2,5 millioner. Dette er BoldBooks sin tredje crowdfunding og selskapet har fra før 198 aksjonærer.

Pengene fra emisjonen skal brukes til introduksjon på det tyske markedet. Her finnes det ikke noe lignende plattform fra før for formidling av bokpubliseringstjenester til uavhengige forfattere i følge gründer Over-Rein.

Lukrativt alternativ til den tradisjonelle bokbransjen

Gründeren i BoldBooks mener selskapet må betraktes som et reelt alternativ den tradisjonelle bokbransjen.

– BoldBooks lar forfattere hoppe over forlagsleddet og få direkte tilgang til de samme fagfolkene som jobber for forlag. På denne måten kan de beholde inntektene, kontrollen og rettighetene slev sier gründeren.

BoldBooks er et plattformselskap med en markedsplass som kobler forfattere med frilansere og andre tjenester for bokpublisering. Formålet er å gi forfattere større muligheter til å tjene penger på eget verk.

– Det bør ikke lenger være en selvfølge at et forlag skal overta eiendomsretten til verket for alltid, sier Hanne Kristin Rohde som også er med på investorsiden.

Unni Lindell understreker at hun fortsatt er forfatter på Strawberry selv om hun investerer i BoldBooks.