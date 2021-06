Brukte basketsko solgt for millioner

Året er 1985. 26. mars spiller NBA-lagene Chicago Bulls og Indiana Pacers mot hverandre.

Det er debutsesongen til en ung fremadstormende spiller som heter Michael Jordan.

Han var tredjevalget i trekningen av unge universitetsspillere som skulle få jobb som profesjonell basketballspiller før sesongen tok til året før.

På kort tid har han markert seg som en spiller som gjør ting på banen med en basketball som andre ikke er i nærheten av å gjøre. Nike har allerede signert en utstyrsavtale med det unge talentet, og skomodellen Air Jordan 1 er det han har på føttene.

Sterk debut

I den nevnte kampen får Jordan notert 38 målpoeng, pluss at han har fem målgivende poeng i tillegg. Dette er godt over snittet for resten av hans karriere.

Etter at kampen er over, får en ung sportsfotograf ved navn Robert Crawford skoene som Jordan brukte i kampen mot Indiana Pacers. Fotografen startet å følge Jordan allerede mens han spilte på studentlaget til University of North Carolina, og de to utviklet etter hvert et vennskap.

Michael Jordans signerte Nike-sko solgt på auksjon. Foto: GREY FLANNEL AUCTIONS

Unike sko

Skoene som Crawford fikk ble signert, og det er flere ting ved dem som er spesiell.

Den venstre skoen er størrelse 13, mens den andre er 13,5. Den kjente basketspilleren foretrakk at en sko var litt større enn den andre. Det andre var at skoene ikke var i salg på det tidspunktet han brukte dem.

Paret er en protomodell som Nike hadde utviklet for Jordan, og som matchet draktfargen til Chicago Bulls. De var laget enten i januar eller februar 85’, kort tid før kampen i slutten av mars.

Utover å ha blitt brukt i kampen mot Indiana Pacers, var de knapt brukt og dermed i god stand.

Svimlende pris

Nå, 38 år senere ble skoparet lagt ut for salg hos auksjonshuset Grey Flannel i Arizona. Selskapet har spesialisert seg på salg av autografer og gjenstander fra sportsuniversitet.

Utropsprisen var 50.000 dollar. 16 bud ble gitt på skoene, og den som gikk seirende ut ga til slutt 420.000 dollar for det brukte skoparet. Det er i overkant av 3,5 millioner norske kroner.

Det som er med å dra opp prisen, foruten at Michael Jordan senere trolig ble den mest betydningsfulle basketspilleren noen gang, er at han også ble kåret til årets nykommer i NBA-ligaen i sesongen 1984/1985.