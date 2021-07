Egmont kjøper Norges største forlag

Egmont styrker sin posisjon i det nordiske forlagsmarkedet betydelig når de nå kjøper opp Bonniers andel i Cappelen Damm. Egmont eier allerede forlaget Lindhardt og Ringhof i Danmark, som også er et av Europas ledende lydbokforlag.

Bonnier tok kontakt

Det var Bonnier som tok kontakt med danskene om et mulig oppkjøp, noe ledelsen i Egmont ikke vil at du skal tro de nølte med, opplyser forlaget om i en pressmelding.

– Posisjonen som 100 prosent eier i Cappelen Damm passer svært godt med vår langsiktige, publisistiske rolle i Norge, sier Steffen Kragh, adm. direktør i Egmont og styreleder i Cappelen Damm.

Oppkjøpet gjør at Egmonts samlede publiseringsvirksomhet i Norden vil passere 1,5 milliarder danske kroner i 2021.

Ifølge DN betaler danskene 1 milliard kroner for Bonniers andel i forlaget, noe som i så fall verdsetter hele Cappelen Damm til 2 milliarder kroner.

– Boken vokser. Vi opplever dette med både trykte bøker og digitale publikasjoner. Cappelen Damm passer godt inn i Egmonts journalistiske profil og langsiktige formål, sier Kragh.

Fornøyd forlagsdirektør

Cappelen Damm ble opprettet i 2007 gjennom en fusjon mellom det Bonnier-eide Cappelen og Egmont-eide Damm, hvor av begge selskapene satt på en 50/50-eierandel. Siden den gang har forlaget vokst til å bli Norges største forlag, som står bak mer enn 2.000 publikasjoner i året.

– Vi er stolte over den utviklingen Cappelen Damm har hatt, og vi gleder vi oss til å støtte forlaget videre på lang sikt. Det skjer mye spennende i forlagsbransjen, ikke minst på den digitale siden, sier Egmont-sjefen.

Cappelen Damms mangeårige forlagsdirektør Tom Harald Jenssen sier han er glad for å fortsette utviklingen med Egmont som eiere.

– Da en av eierne måtte ta over hundre prosent, er jeg glad for at det var Egmont, hvis verdier og ambisjoner sammenfaller med Cappelen Damms. Vi ser frem til neste kapittel i vår historie, sier Jenssen.



Egmont har fra før av en sterk tilstedeværelse i Norge som eier av TV 2, Story House Egmont med blader og e-handelsselskaper og Nordisk Film med både norske kinoer og filmproduksjon.

Overtagelse er betinget av myndighetenes godkjennelse.