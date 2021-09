Astrid Smeplass, bedre kjent under artistnavnet Astrid S, tjente penger i bøtter og spann i 2020. Det viser årsregnskapet til Smeplass' selskap Turn Up.

Det til tross for at forholdene ikke har gjort livet enkelt for artister rundt om i verden og konserter har blitt avlyst over en lav sko.

Den norske artistkometens inntekter økte fra 6,8 millioner i 2019 til 9,9 millioner i 2020. Notene i regnskapet viser at selskapet også har nytt godt av offentlige tilskudd under pandemien på totalt 3,3 millioner kroner.

Se utvikling i Smeplass' selskap fra Proff under. Merk at den ikke inneholder dagens tall.

Gode penger

Regnskapet viser at selskapet utbetalte lønn på rett over 722.000 kroner til daglig leder, som er Smeplass selv. Hun figurer også som styreleder i selskapet. I tillegg tok selskapet ut utbytte på 900.000 kroner.

Smeplass sitter dermed igjen med en pen slump med penger på rundt 1,6 millioner kroner etter et vanskelig, men innbringende år.

Driftsresultatet for selskapet ble økt fra minus 400.000 kroner til 5,4 millioner i pluss i 2020. Bunnlinjen ble også hevet fra et tap på 500.000 kroner til 4,2 millioner i pluss.

Utsatt verdensturné

Selskapet har hatt redusert aktivitet etter at pandemitiltakene ble iverksatt. Smeplass har utsatt sin verdensturné for andre gang etter at pandemien slo inn. Turneen skulle i utgangspunktet vært våren 2020, men på grunn av pandemien ble den utsatt til høsten 2021. I juli meldte Universal i en pressemelding at turneen utsettes igjen, til september 2022.

Astrid Smeplass i egenprodusert merch. Foto: Michael Angeles

– Jeg må dessverre utsette turnéen til neste år. På grunn av ulike smittesituasjoner i Europa påvirker dette alle datoene, men vi jobber med å annonsere full turné snart! Gleder meg masse til å spille for dere igjen, sier Astrid S i pressemeldingen.

Om tiden fremover skriver selskapet at «finansiell og likviditetsmessig stilling vil være tilfredsstillende basert på beskjed fra myndighetene om lemping på tiltak».

Smeplass har også fått hovedrollen som Askepott i en ny norsk tolkning av den klassiske tsjekkiske julefilmen «Tre nøtter til Askepott» fra 1973. Filmen vil naturligvis også sørge for inntekter i et 2021 som også har vært preget av pandeminedstengning og få konserter.