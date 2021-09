Sigrid Solbakk Raabe, bedre kjent under artistnavnet Sigrid, endte 2020 med kraftig resultatskrell og omsetningsfall som følge av pandeminedstengningen verden over.

25-åringens selskap Sala Music rapporterte i dag sitt årsregnskap for pandemiåret 2020 og rapporten viser at omsetningen falt fra 30,4 millioner kroner i 2019 helt ned til 7,4 millioner i 2020.

Driftsresultatet endte på 2,1 millioner kroner mot 7,9 millioner i 2019, etter saftige utgiftskutt.

Resultatet før skatt endte på 2,2 millioner kroner i pluss. Året før endte imidlertid 8,1 millioner kroner i pluss. Det vil si et resultatfall på hele 73 prosent.

En viktig grunn til at både omsetning og resultat endte såpass mye lavere enn fjoråret var at Sigrid valgte å betale tilbake støtten på 3,25 millioner fra Kulturrådets kompensasjonsordning som ble tildelt i desember 2020.

«Vi søkte på støtteordningen på et tidspunkt hvor det var stor usikkerhet rundt hvordan 2020 kom til å gå. Da vi så at vi likevel ville gå med overskudd i 2020 valgte vi å betale støttebeløpet tilbake», skriver Håkon Raabe, styreleder i Sala Music, i en e-post til Finansavisen.

Både omsetning og resultat for 2020 ble dermed 3,25 mill. lavere enn om Sigrid ikke hadde returnert støtten.

Kjøpt leilighet

Raabe tok ut 4,75 millioner kroner i tilleggsutbytte i 2020 basert på et godt 2019-resultat. Tilleggsutbyttet er benyttet til kjøp av leilighet, opplyser Raabe.

I banken har sunnmøringen 15,4 millioner millioner kroner, opp fra 7,4 millioner i 2019.

Årsregnskapet viser også at artistkometen investerte like under 2 millioner kroner i aksjer i desember 2020. Den ene måneden endte med 2 prosent avkastning på investeringen.

Kortsiktig gjeld ble økt til hele 17 millioner, mot 5,6 millioner året før.