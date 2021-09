Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matoma, blir medgründer i det norske oppstartsselskapet Masterchannel, grunnlagt av seriegründer og PhD-kandidat Christian Ringstad Schultz og Mastering- og IT-ingeniør Simon Hestermann.

Matoma går inn med pålydende før kapitalinnhenting, som skal skje senere i år, og det eksakte beløpet er ikke kjent. Han har 18 prosent eierandel i selskapet etter investeringen.

– Masterchannel som tjeneste er gull verdt, sier den verdenskjente hedmarkingen.

Dette er Masterchannel Selskap opprettet i 2020.

Selskapet fokuserer på automatisk mastering av musikk og optimalisering av lyd.

Gründerne er: Tyske Simon Hestermann som har arbeidet profesjonelt som masteringingeniør og IT-ingeniør Norske Christian Ringstad schultz som tar en doktorgrad i Data-drevne forretningsmodeller, samt har startet selskapet Tiltspot og konferansen Dublin Games Conference. Tom Stræte Lagergren som regnes som en av verdens fremste DJer og produsenter. Har over 2 milliarder avspillinger globalt og har samarbeidet med store stjerner som Akon, Coldplay m.fler.

– For å nå ut til de store massene er det viktig at vi blir sett på en som seriøs aktør som leverer kvalitet. Å få med Tom på laget er et viktig steg i riktig retning, sier Christian Ringstad Schultz, medgrunnlegger av Masterchannel.

Sylfrekk snarvei

Masterchannel leverer en web-basert tjeneste for automatisk mastering av musikk. Mastering er det siste steget når man produserer musikk, hvor låten balanseres og prosesseres med formål om å fremheve kvalitet.

Tom Stræte Lagergren, også kjent som Matoma, i studio. Foto: Masterchannel

Dette er og en av de største utfordringene for selvstendige artister da få har nødvendig kompetanse for å få et godt resultat og eksisterende løsninger er enten svært kostbare eller kompliserte.

– Det er dette problemet vi nå jobber for å løse, på et globalt nivå, sier Schultz.

Du får tilbake masteren din i løpet av 10 minutter og prosessen er enkel og brukervennlig.

– Du har muligheten til å bruke de flere tusen kronene som du skulle brukt på en master til annet nødvendig utstyr. Teknologien er helt nyskapende når det gjelder bruk av kunstig intelligens, noe som gjør produktet helt rått og unikt, sier Lagergren.

Den unge bedriften går en spennende høst i møte. Masterchannel skal i gang med en kapitalinnhentingsrunde, før ekspansjon mot et globalt publikum venter.