Til tross for at pandemien har lagt en kraftig demper på kulturlivet hadde programleder Leo Ajkics selskap inntekter på 3 millioner kroner i 2020, et inntektsfall på 1 million sammenlignet med året før.

På inntektssiden er 2018 foreløpig rekordåret, da hadde Ajkic driftsinntekter på 5,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 2,7 millioner. Det samme resultatet endte han med i 2019.

I fjor fikk derimot resultatet før skatt en liten knekk, og endte på 2,1 millioner kroner. På bunnlinjen satt Leo Ajkic Ent igjen med 1,6 millioner kroner.

Stabil lønn

Av notene fremgår det at Ajkic har tatt ut 562.000 kroner i lønn, det er på linje med lønnen han tok ut i 2019.

Selskapets egenkapital la på seg, og er ved utgangen av fjoråret på 4,9 millioner kroner, opp fra 4,4 millioner året før.

Ajkic er mest kjent som programleder i NRK hvor han har ledet dokumentarserier som Flukt og Uro og underholdningsprogrammene Typen til og Leo og u-landslaget. Denne høsten kommer dokumentarserien Rus hvor han skal finne sannheten om rusen – «på godt og vondt».

I tillegg til NRK-jobbene tar han oppdrag som konferansier og foredragsholder og er manager for bergensrapperen Kamelen.