Omsetningen til Odd Nordstoga Musikk AS endte på 7,2 millioner kroner i 2020, viser selskapets årsrapport. Det er en økning på 67 prosent fra 2019, da selskapet til den folkekjære artisten endte på 4,3 millioner.

Odd Nordstoga har nærmere 20 år bak seg hvor han har tjent godt på artistvirksomheten sin, og i tillegg til å få inntekter fra Tono, fikk han også utbetalt over 630.000 i offentlige tilskudd/kompensasjon.

Sterk resultatvekst

Driftsresultatet til musikkselskapet landet på 5,2 millioner, opp fra 2,7 millioner i 2019.

Resultat før skatt kom på 5,4 millioner mot 3,7 året før. Mens årsresultatet steg med 1,1 millioner til 4,2 – en vekst på 35 prosent.

Noe av grunnen til at Nordstoga har gjort det såpass bra i 2020 sammenlignet med året før er at 2019 ble et skuffende år, hvis man ser på inntektene. Da falt inntektene og driftsresultatet med henholdsvis 35 og 44 prosent sammenlignet med 2018, i et år den kjente artisten refererte til som en hvileår i et intervju med E24 i fjor.

Odd Nordstoga Musikk (Mill. kr) 2020 2019 Inntekter 7,2 4,3 Driftsresultat 5,4 2,7 Resutat før skatt 5,4 3,7 Årsresultat 4,2 3,1

Selv om inntektene har økt har lønnskostnadene for Odd Nordstoga Musikk gått ned marginalt, og det ble utbetalt til sammen 900.000 i lønn i 2020. Ned 6.000 kroner fra 2019.

Ved årsskiftet satt Odd Nordstogas selskap på eiendeler verdt over 18 millioner til sammen, hvor av 7,9 millioner var investert i aksjer, mens 6,7 millioner var plassert i banken.

Hele overskuddet til det heleide Odd Nordstoga-selskapet ble overført til annen egenkapital, og det ble ikke tatt ut noe utbytte.