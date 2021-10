Storebror Vegard Ylvisåkers selskap Feelfood hadde inntekter på 5,7 millioner kroner i 2020, noe som var ned fra 7,5 millioner kroner året før. Kostnadene falt fra 2,5 til 2,1 millioner, slik at driftsresultatet gikk fra 5,0 til 3,7 millioner kroner.

Resultatet gikk fra 5,1 til 4,0 millioner kroner før skatt, mens det etter skatt falt fra 3,9 til 3,1 millioner kroner. 2 millioner kroner ble avsatt til utbytte. I tillegg tok Vegard ut nesten 640.000 kroner i lønn til seg selv som daglig leder.

Lillebror Bård Ylvisåker hadde gjennom sitt selskap Moviebox inntekter på 5,9 millioner kroner i 2020, ned fra 7,7 millioner kroner året før. Driftsresultatet gikk fra 4,2 til 2,7 millioner kroner.

Resultatet gikk fra 4,2 til 3,0 millioner før skatt, mens det etter skatt falt fra 3,3 til 2,4 millioner kroner. I motsetning til storebror pløyde Bård hele overskuddet inn i egenkapitalen, mens han i likhet med storebror tok ut 640.000 kroner i lønn som daglig leder.

Feelfood (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 5,7 7,5 Driftsresultat 3,7 5,0 Res. før skatt 4,0 5,1 Res. etter skatt 3,1 3,9

Lite aksjer, mye cash

Ylvis-selskapene investerer lite i aksjer bortsett fra eierandelene (på 24,33 prosent hver) i sitt produksjonsselskap Concorde TV, som tapte 1,2 millioner kroner i 2020.

Derimot har brødrene mye penger i banken. Av Feelfood-balansen på 4,3 millioner utgjør over 3,1 millioner kroner kontanter, mens Moviebox-balansen består av 1,9 millioner i cash av totalt 3,4 millioner kroner.

Feelfood hadde ved utgangen av fjoråret en egenkapital på 1,2 millioner kroner, mens den i Moviebox var på over det dobbelte – nesten 2,5 millioner kroner.

I årsrapportene for 2019 skrev brødrene at deres bransje var tøft rammet av coronakrisen, men at selskapene var lite rammet grunnet utbetalinger fra faste kontrakter.

Brødrene var i fjor høst på TVNorge med programmet «Ylvis på holmen med Calle og Magnus» og rullerte der med Calle Hellevang-Larsen og Magnus Devold på programlederrollene.