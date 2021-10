Munch-museet offisielt åpnet

Også kronprinsparet, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var blant de mange som var til stede under åpningen.

I sin tale sa kong Harald at Edvard Munch er et felleseie, og at hans kunst tilhører oss alle, ikke bare Norge.

– Han malte sitt eget liv og samtidig tilværelsen til oss alle, understreket kongen.

– I dag markerer vi starten på Munchs nye liv, sa kongen og skapte humring blant publikum da han konstaterte at den kompliserte flytteprosessen ikke bare ble gjennomført med et skrik, men faktisk åtte.