Den norske fotballagenten Jim Solbakkens selskap, Sir Solution, har levert tall for 2020, og kan vise til et overskudd på over 15 millioner kroner.

Sir Solution hadde ingen omsetning i 2020, men fikk inn finansinntekter på 15,4 millioner kroner. En nedgang på nesten 5 millioner fra 2019, da Solbakkens selskap hentet inn 20,2 millioner kroner i finansinntekter. Siden selskapet knapt har kostnader, endte årsresultatet for 2020 på 15,4 millioner kroner.

55 mill. i egenkapital

På de seneste syv årene har Solbakken tjent rundt 85 millioner kroner gjennom Sir Solution, og han tok ut 3 millioner i ordinært utbytte – akkurat som i fjor. Solbakkens selskap har 26,3 millioner kroner i fordringer.

Den norske superagenten overførte 12,4 millioner kroner av overskuddet til egenkapitalen, og samtidig som at egenkapitalen vokste fra 42,9 til 55,3 millioner kroner i Sir Solution.

Ved årsskiftet hadde selskapet 13,2 millioner kroner plassert i aksjer og andeler, som er mer eller mindre det samme som var året før.

Ved utgangen av 2020 hadde Sir Solution også eierandel i Dynamic Solution (100 prosent), Onium (32,4 prosent), Sjøttpartner (25 prosent) og Akvakulturpartner (20 prosent).

Solskjær på laget

Jim Solbakkens mest kjente klient er Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Aftenbladet har også skrevet at Solbakken var involvert da Erling Braut Haaland, som bruker Mino Raiola som agent, skiftet fra Salzburg til Borussia Dortmund 30. januar i 2019.

Solbakken har også en rekke norske profiler som for eksempel Kristian Thorstvedt, Mats Møller Dæhli og Erik Botheim på klientlisten. Agenten samarbeider også med den nåværende Brann-treneren Eirik Horneland. Det er vanlig at fotballagenten får et honorar ved overganger.