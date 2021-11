BYGGET I TO JAPPETIDER: Rådhusgaten 23 B (i midten) ble opprinnelig oppført med romslig budsjett for skipsreder Christoffer Hannevig under shippingboomen i 1917, og kalt «Excellensen». Påbygget til Jan Digerud & Co. sto ferdig i 1986, og har senere vunnet flere priser. Foto: Gard Setsaas

Lukk