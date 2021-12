Rockefeller-eier tapte millioner i omsetning: – Nå må staten på banen

Hans A. Lier er styreleder i Auditorium AS, som driver Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene i Oslo. Han forteller NTB om et omsetningstap på 4,5 millioner kroner i løpet av helga, til tross for at arrangøren fikk gjennomført et par nedskalerte show.

– Kulturbransjen har vært nede for telling mer enn noen annen bransje. Vi har vært stengt i rundt ti måneder siden pandemien startet. Og vi har fått lov innimellom til å ha arrangementer med 20, 50, 100 og 200 tilskuere, med støttemidler i bunnen. Det har vi ingenting av nå, absolutt ingenting. Og det gjør krisen mye verre, sier han.

Torsdag lovet regjeringen at koronaordningene for kultur, frivillighet og idrett forlenges. Men i likhet med NHO og Virke mener Lier det ikke er nok. Han etterlyser blant annet kontantstøtte for bedrifter med høyt omsetningsfall.

Usikker førjulstid

– I september fikk vi beskjed om at vi kunne åpne opp for fullt fra en dag til den neste – noe som var mildt sagt utfordrende. Kulturbransjen har mistet massevis av folk. Veldig mange er borte på alle nivåer. Så vi har brukt hele høsten på oppbemanning og opplæring, sier Lier.

Han er fortsatt ikke sikker på hva som skjer med arrangementene som er satt opp framover. Da de nye reglene kom sist torsdag, måtte de bruke all tid bare på å få avklart hva som skulle skje med arrangementene denne helgen.

– Opplever du at det er forsvarlig å gjennomføre så store arrangementer slik situasjonen er nå?

– Absolutt.

– Er det verre å gå på konsert hos oss, med tre kohorter med 200 personer hver, enn å gå på Ikea med 3.000-5.000 personer, eller å gå i Operaen med 1.200-1.400 mennesker som sitter tett i tett? Vi har mye yngre gjester, og yngre har vært veldig villige til å vaksinere seg. Så vi opplever at dette er trygt, sier han.

– Staten må på banen

I tillegg til kontantstøtten mener Lier det trengs en kortere arbeidsgiverperiode ved permitteringer, noe som er svært viktig for serveringsbransjen i Oslo, som ser mye av julebordsesongen gå i vasken.