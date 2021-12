Schibsted-arvinger tapte milliardsøksmål

Schibsted-arvingene Margrete, Karina og Susanne Nagell-Erichsen tapte rettsaken mot investeringsselskapet Blommenholm Industrier.

Schibsted-arvingene krevde at aksje i investeringsselskapet ble innløst for til sammen 4,2 milliarder kroner, melder DN.

Krevde 1,4 mrd. hver

Konflikten oppsto da Tinius Nagell-Erichsen ved sin død overførte eierskapet i Schibsted til Blommenholm Industrier. Det var stiftelsen Tinius som skulle kontrollere Blommenholm Industrier, men barna skulle få avkastningen.

Barna mente derimot at de ikke har fått det de har krav på, og gikk derfor til sak mot investeringsselskapet. Arvingene ønsket først selskapet oppløst, før de etter hvert heller ville at aksjepostene deres skulle bli innløst for 1,4 milliarder kroner hver.

Før rettsaken ble døtrene til Nagell-Erichsen tilbud 1 milliard kroner hver. Men det ble avvist, skriver DN.

Har inngått avtale

Blommenholm Industrier vant rettsaken, men har likevel inngått en avtale med Schibsted-arvingene. Mandag kveld ble det kjent at de tre søstrene hadde fått overført 6,9 millioner aksjer i Adevinta fra investeringsselskapet, til en verdi på drøye 800 millioner kroner.

Søstrenes advokat Stig Berge sier til DN at det bare var et foreløpig deloppgjør, men at dommen avgjorde hvor mye klientene ville få.

– Vi har inngått en avtale som vil løse aksjonærkonflikten, men dommen vil ha avgjørende betydning for utfallet, sa han.

Detaljene i avtalen er foreløpig ikke kjent.